В Ростове-на-Дону «Рендж Ровер» провалился под землю на Еременко
В Ростове на Еременко «Рендж Ровер» провалился под землю. Снимки с места происшествия местные жители разместили в соцсетях 2 августа.
Транспорт попал в траншею на пересечении Солженицына и Еременко. На кадрах видно, что авто перевернулось на крышу и застряло в яме. Ее выкопали для строительства линий нового трамвая, проезд закрыт на участке до 15 декабря.
При каких обстоятельствах иномарка угодила в траншею, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, строительство линий скоростного трамвая началось еще в апреле 2023 года. Завершить работы планируют только к 2027 году.