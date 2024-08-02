Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону «Рендж Ровер» провалился под землю на Еременко

В Ростове-на-Дону «Рендж Ровер» провалился под землю на Еременко
В Ростове на Еременко «Рендж Ровер» провалился под землю. Снимки с места происшествия местные жители разместили в соцсетях 2 августа.

Транспорт попал в траншею на пересечении Солженицына и Еременко. На кадрах видно, что авто перевернулось на крышу и застряло в яме. Ее выкопали для строительства линий нового трамвая, проезд закрыт на участке до 15 декабря.

При каких обстоятельствах иномарка угодила в траншею, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, строительство линий скоростного трамвая началось еще в апреле 2023 года. Завершить работы планируют только к 2027 году.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.