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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину
В донской столице ищут пропавшего 50-летнего мужчину. Об этом 5 сентября сообщили в местном поисково-спасательном отряде.

О местонахождении Валерия Кушнарева ничего не известно с 31 августа. Он уже почти неделю не выходит на связь. В поисках пропавшего родственники Валерия обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.

Разыскиваемый плотного телосложения. Рост - 174 сантиметра. Мужчина лысый, глаза у него - голубые.

В день исчезновения Валерий оделся в голубую футболку-поло, темно-синие джинсовые шорты по колено и шлепки.С собой у него были личные документы.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем Валерии Кушнареве, просьба сообщать по номерам: 112 или 8(800)-700-54-52.

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