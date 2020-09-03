В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину

В донской столице ищут пропавшего 50-летнего мужчину. Об этом 5 сентября сообщили в местном поисково-спасательном отряде.О местонахождении Валерия Кушнарева ничего не известно с 31 августа. Он уже почти неделю не выходит на связь. В поисках пропавшего родственники Валерия обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.Разыскиваемый плотного телосложения. Рост - 174 сантиметра. Мужчина лысый, глаза у него - голубые.В день исчезновения Валерий оделся в голубую футболку-поло, темно-синие джинсовые шорты по колено и шлепки.С собой у него были личные документы.Если Вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем Валерии Кушнареве, просьба сообщать по номерам: 112 или 8(800)-700-54-52.