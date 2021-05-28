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В Ростове-на-Дону прошла выставка ретро-автомобилей

В Ростове-на-Дону прошла выставка ретро-автомобилей
В Ростове состоялась выставка винтажных автомобилей. Мероприятие проходило в парке 1 мая в последние выходные весны.

В выставке мог принять участие любой желающий, если его автомобиль был в удовлетворительном состоянии и произведен раньше 1990 года.

Ростовчане могли вживую увидеть как и раритетные отечественные автомобили марок: ГАЗ, «Волга», «Москвич», «Победа», УАЗ, ЗИС, «Чайка». Так и не менее красивые иномарки: «Chevrolet», «Volkswagen», «Lincoln» и даже «Porsche».

Особенно необычно среди «ГАЗов» и «Москвичей» смотрелся блестящий и вызывающий красный «Porsche». Вышедший прямиком из знойного Майами автомобиль не мог не привлекать взгляды гостей парка к своему золотистому значку.

Кроме того, на выставке была матовая черная «Волга». Очень похожая на машину из российского блокбастера «Чрная Молния». Ну и конечно военный ВАЗ в 2021 году просто не мог стоять неприметно в самом центре города.








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