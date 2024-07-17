В Ростове-на-Дону приводят в порядок образовательные учреждения

Фото: Администрация Ростова.

В донской столице приводят в порядок образовательные учреждения. Сразу в двух школах начался капитальный ремонт. Это школа № 101 в Ворошиловском районе и школа № 92 Советского района. Здесь будут отремонтированы не только учебные кабинеты, рекреации, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок, фасад с заменой оконных блоков, но и заменены инженерные коммуникации, благоустроена территория. Также в обновленных школах будут предусмотрены помещения с модульной мебелью, школьные центры «здоровьесбережения», включающие медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты психолога, дефектолога, логопеда.- Школьники получат современную IT-инфраструктуру, обеспечивающую условия для технического творчества, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Будут оборудованы современные школьные музеи, медиацентры, конференц-залы, библиотеки – медиатеки, кабинеты Основ безопасности и защиты родины, школьные военно-патриотические центры и центры детских инициатив.По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, с просьбой обновить учебные заведения на личном приеме обращались родители учеников. А депутаты городской Думы поддержали инициативу о выделении финансирования на капремонт школ.В школах и детсадах Ростова в рамках подготовки к новому учебному году продолжается выборочный капитальный ремонт. Так, в 11 образовательных организациях будут отремонтированы кровли. Работы ведутся по заключенным контрактам в соответствии с установленными сроками. Помимо обновления кровельного покрытия запланирован монтаж новых ливневых систем. А в 6 учреждениях приведут в порядок санузлы: будет заменено сантехническое оборудование, инженерные коммуникации, проведена укладка плиточного покрытия.