В Ростове-на-Дону отменят автобус № 98 и маршрутку № 48

В Ростове отменили маршрутку № 48 сообщением с/т «Изумруд» - Центральный рынок и автобус № 98 ГПЗ-10 - вокзал «Сельмаш». Общественный транспорт перестанет работать с 15 октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.Кроме того, досрочно были расторгнуты контракты с перевозчиками «Авто-Сити» и «Янтарь 1». Причиной тому послужили регулярные нарушения со стороны компаний, в частности недовыпуск транспортных средств.- Маршрут № 16 МТ «Изумруд» – Ц. рынок – «Изумруд» будет изменен на маршрут № 16а ЖК «Западная резиденция» – Ц. рынок, маршрут № 57 п. Кумженский – Ц. рынок останется без изменений, - добавили в администрации.Перевозки будут осуществлять автобусы большого класса с экологическими характеристиками двигателей Евро-5 и Евро-4. Уровень пола в этих автобусах низкий, в них присутствуют площадки для размещения и фиксации инвалидного кресла, автобусы оборудованы по последнему слову техники (присутствуют системы кондиционирования, звуковые автоинформатораы, электронное информационное табло, система замера воздуха и система распознавания остановок).