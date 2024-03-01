В Ростове-на-Дону осудили водителя «БМВ», сбившего пешехода

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону водитель «БМВ 528», который сбил пешехоа получил срок. Дорожно-транспортное происшествие случилось еще 8 октября 2022 года.Около 14:00 Константин Плясов ехал за рулем автомобиля по улице Станиславского. Во время поворота на проспект Ворошиловский он снес женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». От удара несчастная упала на асфальт и сильно ударилась головой. Пострадавшая попросила Константин отвезти ее домой, что он и сделал. На следующий день состояние женщины ухудшилось. Она оказалась в больнице. Там у нее диагностировали ушиб головного мозга. Медработники сообщили о травмах в полицию.Стражи порядка допросили горе-водителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью».Кировский районный суд Ростова 16 ноября назначал Плясову наказание в виде трех лет лишения свободы. Сторона защиты решила обжаловать приговор в Ростовском областном суде. Заседание прошло 16 января 2024 года. Плясову смягчили срок до двух с половиной лет.