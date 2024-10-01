Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Каменске-Шахтинском женщина купила конфеты с живностью

В Каменске-Шахтинском женщина купила конфеты с живностью
В городе Каменске-Шахтинском женщина приобрела конфеты с «живой» начинкой. Об этом она сообщила в социальных сетях 30 сентября.

Горожанка купила конфеты в местном магазине, расположенном на улице Ворошилова. Однако, как только она вскрыла упаковку, оттуда выползла неизвестная живность.

- Открыла, а оттуда выползла какая-то живность. Вместе с десертом куча личинок или яиц, как правильно, не знаю, и ещё что-то, похожее на паутину… Короче, фу, — оставила свой отзыв о десерте женщина.

Отметим, что в Каменске-Шахтинском жители часто сталкиваются с неожиданными сюрпризами в еде, некоторые находят не только живность, но и куски железа.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.