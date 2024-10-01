В Каменске-Шахтинском женщина купила конфеты с живностью

Фото: соцсцети.

В городе Каменске-Шахтинском женщина приобрела конфеты с «живой» начинкой. Об этом она сообщила в социальных сетях 30 сентября.Горожанка купила конфеты в местном магазине, расположенном на улице Ворошилова. Однако, как только она вскрыла упаковку, оттуда выползла неизвестная живность.- Открыла, а оттуда выползла какая-то живность. Вместе с десертом куча личинок или яиц, как правильно, не знаю, и ещё что-то, похожее на паутину… Короче, фу, — оставила свой отзыв о десерте женщина.Отметим, что в Каменске-Шахтинском жители часто сталкиваются с неожиданными сюрпризами в еде, некоторые находят не только живность, но и куски железа.