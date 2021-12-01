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В Ростове-на-Дону без вести пропала 48-летняя женщина

В Ростове-на-Дону без вести пропала 48-летняя женщина
В Ростове-на-Дону без вести пропала 48-летняя женщина. О местонахождении Любови Лебедевой (Маловой) ничего неизвестно уже несколько дней.

Волонтеры рассказали, что ростовчанка пропала 30 ноября. Родным она не сказала, что будет долго отсутствовать дома, поэтому обеспокоенные родственники пошли в полицию с заявлением. К поискам Любови они подключили волонтеров.

На вид пропавшей - около 50 лет, у нее рост - 156 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные, с сединой, глаза зелено-карие. В чем была одета женщина и что с собой взяла, неизвестно.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Любови, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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