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В Ростове на 2-й Краснодарской улице через год благоустроят опасную детскую площадку

В Ростове на 2-й Краснодарской улице через год благоустроят опасную детскую площадку
В Ростове на 2-й Краснодарской улице через год благоустроят опасную детскую площадку. Об этом сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) Советского района города.

Местные жители неоднократно жаловались на плохое состояние площадки. Дети могут получить травмы, катаясь на ветхих качелях из гнилых досок и ржавых металлических элементов.

После публикации информации о проблеме УЖКХ Советского района сообщило, что планирует отремонтировать детскую площадку в 2025–2026 годах. Будут установлены металлическое ограждение и новая песочница, а также удалены гнилые деревянные доски.

К сожалению, в таком же плачевном состоянии находятся большинство детских площадок в донской столице.
Фото: соцсети
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