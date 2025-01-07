В Ростове множество горожан остались без электричества в Рождество

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В Ростове жители нескольких улиц остались без электроэнергии. Информацию об этом сообщило АО «Донэнерго».Примерно в 13:30 в городе произошло отключение электроэнергии из-за аварии на электросетях.Без света остались жители домов по адресам: улица Магнитогорская, переулки Аэроклубовский, Кузнечный, Портовый, 3-й Поселковый, 1-й Круговой, Матросова, а также многоэтажные дома в переулках Синявском, Коминтерна, Минаева, 2-м Володарского, 2-м Поселковом, 1-м Поселковом, на улице Войкова, в переулках Пограничном, Флотском, на улицах Циолковского, Набережной, Судостроительной и в переулке Туристском.По предварительным данным, электроснабжение будет восстановлено к 16:30.