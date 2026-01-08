Новости
В Ростовской области ищут 20-летнего москвича

Жителя Московской области ищут на Дону. О местонахождении Амина Кобилова ничего не известно с 4 января.

Парень живет в городе Щелково Московской области. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. У пропавшего рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черную куртку, светло-коричневые спортивные штаны и обул темно-зеленые ботинки. Может находиться в Ростовской области.

Если вам известно, где находится молодой человек, сообщите в службу 112.
Фото: Лиза Алерт
