В Ростове люди спасли котенка, упавшего в ливневку с трехметровой высоты

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В Ростове на Сельмаше местные жители спасли котенка, который упал в ливневку с трехметровой высоты. Инцидент со счастливым концом случился 9 ноября.В этот день в социальных сетях появилась информация о том, что котенок упал в яму. Люди, неравнодушные к судьбе животного, обратились за помощью, так как не могли самостоятельно достать котенка из ямы. Кто-то уже собирался спуститься за ним по лестнице.К счастью, на призыв о помощи откликнулось множество добрых людей. Среди них оказалась и Ольга Якушина, которая сразу поняла, что нужно делать.— Мы взяли переноску, привязали к ней тряпки и положили внутрь корм. Затем стали ждать, когда котенок зайдет в переноску. Как только он это сделал, Юрий поднял переноску, — рассказала Ольга.По словам Ольги, они сразу же забрали котенка, накормили его и отвезли к ветеринару, чтобы проверить его здоровье. Сейчас малыш находится на передержке.— Мы сдали анализы и обработали его. Сейчас Шеба на передержке, а как только он поправится, мы будем искать ему дом, — сообщила Ольга.