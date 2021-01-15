В Ростове Крещение празднуют только военные

В Ростове-на-Дону Крещение Господне празднуют только военнослужащие. Единственную в городе освященную купель организовали для них на улице 339-й Стрелковой Дивизии, у храма Георгия Победоносца.Горожане сообщают в соцсетях, что у церкви установили сцену, прожекторы, лучи которых видны с каждой точки микрорайона Западного, и полевую кухню. Вход в купель пока закрыт.Ранее стало известно, что купель в Ростове-на-Дону сделают только для военнослужащих. Но в храмах, как обычно, можно будет освятить воду и побывать на богослужении. Службы пройдут в 56 православных храмах и церкви Сурб-Хач.