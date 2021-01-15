Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове Крещение празднуют только военные

В Ростове Крещение празднуют только военные
В Ростове-на-Дону Крещение Господне празднуют только военнослужащие. Единственную в городе освященную купель организовали для них на улице 339-й Стрелковой Дивизии, у храма Георгия Победоносца.

Горожане сообщают в соцсетях, что у церкви установили сцену, прожекторы, лучи которых видны с каждой точки микрорайона Западного, и полевую кухню. Вход в купель пока закрыт.

Ранее стало известно, что купель в Ростове-на-Дону сделают только для военнослужащих. Но в храмах, как обычно, можно будет освятить воду и побывать на богослужении. Службы пройдут в 56 православных храмах и церкви Сурб-Хач.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.