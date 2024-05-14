В Ростовской области организовала три подпольных цеха по переработке рыбы

Фото: УТ МВД по СКФО

В городе Таганроге Ростовской области женщина организовала три подпольных цеха по переработке рыбы. Информацию об этом сообщили в УТ МВД по СКФО.По информации следствия, 54-летняя женщина организовала производство и хранение рыбной продукции у себя дома и в двух арендованных помещениях. В подпольных цехах она занималась переработкой рыбы: солила, коптила и вялила тарань, леща, судака и другие виды рыбной продукции. Злоумышленница планировала в дальнейшем продавать продукцию на рынках.В ходе проверки правоохранители обнаружили около 5 тонн в свежем и замороженном виде рыбной продукции без необходимой по закону маркировки. Сумма ущерба составила около 1,9 миллиона рублей.В ведомстве сообщили, что женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.На данный момент возбуждено уголовное по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если таковая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные в крупном размере».Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.