В Ростове к середине рабочей недели потеплеет до +27

В Ростове-на-Дону к середине рабочей недели прогнозируют потепление. Об этом сообщает гидрометцентр.В понедельник в донской столице ожидается +25 градусов. В этот день пройдут незначительные осадки. Во вторник станет немного теплее. Днем столбики термометров покажут +26 градусов, а ночью – +13.На следующий день, 15 сентября, воздух прогреется до +27. В этот день осадки не предвидятся. Будет пасмурно, с прояснениями.С четверга начнет холодать: днем – +24, ночью – +13.В пятницу ожидается +23. Ночью похолодает до +11. Небольшой ветер не превысит 3-4 метров в секунду.В Ростовской области будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный и восточный, силой до 4-9 метров в секунду.