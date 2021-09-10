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В Ростове к середине рабочей недели потеплеет до +27

В Ростове к середине рабочей недели потеплеет до +27
В Ростове-на-Дону к середине рабочей недели прогнозируют потепление. Об этом сообщает гидрометцентр.

В понедельник в донской столице ожидается +25 градусов. В этот день пройдут незначительные осадки. Во вторник станет немного теплее. Днем столбики термометров покажут +26 градусов, а ночью – +13.

На следующий день, 15 сентября, воздух прогреется до +27. В этот день осадки не предвидятся. Будет пасмурно, с прояснениями.
С четверга начнет холодать: днем – +24, ночью – +13.

В пятницу ожидается +23. Ночью похолодает до +11. Небольшой ветер не превысит 3-4 метров в секунду.

В Ростовской области будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный и восточный, силой до 4-9 метров в секунду.
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