В Ростове избили водителя скорой помощи

Фото перинатального центра Ростова

На Суворовском в Ростове жестоко избили водителя реанимобиля перинатального центра. Дениса Шабельского вытащили из машины и избили, обвинив в том, что он выбрал не ту дорогу. ЧП случилось вечером 8 октября в Суворовском микрорайоне. Об этом DonDay сообщили коллеги пострадавшего.Денис Шабельский, водитель скорой помощи, возвращался с вызова в больницу по адресу улица 6-я Процветания, 54/45. На одном из участков дороги его путь преградили трое мужчин, которые перегородили движение. Оказалось, что это были жильцы дома, и они были возмущены тем, что машина скорой помощи ехала «не по той дороге».Денис попытался разобраться в ситуации, но мужчины не были настроены на диалог. Они утверждали, что дорога, по которой ехал водитель, была отремонтирована за счет жильцов, и только они имеют право по ней ездить.- Они вытащили нашего водителя из машины и избили его. После этого они предупредили Дениса, что он ничего не сможет доказать, - рассказали в перинатальном центре.В настоящее время Денис находится в больнице. Он уже обратился в полицию с заявлением и зафиксировал побои.