В Ростове из-за ремонта коллектора почти на полгода ограничат движение на Нансена и Зоологической

В Ростове-на-Дону будет ограничено движение в районе улицы Нансена и Зоологической. Об изменениях в плане дорожного движения рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.С 20 июня по 20 ноября планируется проведение работ на канализационном коллекторе. В связи с этим введут ограничение транспорта на улицах Офицерской, Зоологической и Нансена.Помимо этого, на участке от улицы Окраинной до улицы Городской запретят движение по Курганной и Пирамидной. Пирамидная окажется без машин на участке от улицы Окраинной до улицы Городской, а на улице Городской будет ограничено движение на участке от улицы Смотровой до Пирамидной.На улице Смотровой нельзя будет проехать на участке от улицы Раевского до улицы Городской.