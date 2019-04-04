Пострадавшие в ДТП с кабриолетом в Ростове ищут свидетелей аварии



Семья, пострадавшая ночью 6 апреля в ДТП на левом берегу Дона, ищет свидетелей ЧП. В дорожно-транспортном происшествии с участием кабриолета пострадали три человека.



Как ранее сообщалось, на улице Чемордачка столкнулись кабриолет марки «БМВ» и «Тойота Королла». В результате аварии травмы получили водитель, а также его 46-летняя жена и 23-летняя дочь.



Сразу после аварии водитель кабриолета сбежал с места ДТП, а пострадавшую семью доставили в больницу. Главе семейства досталось больше всего. Врачи БСМП-2 удалили ему селезенку. Мужчина потерял очень много крови и сейчас нуждается в лечении. Его жена и дочь также получили множество различных травм.



Сейчас пострадавшая семья пытается найти виновника ДТП или хотя бы свидетелей аварии. Если вам что-либо известно о ночном ДТП или вы знакомы с водителем кабриолета, просьба обратится по телефону: + 7 918 530 42 80.