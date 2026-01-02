Новости
Ростовчане вышли на пробежку вместо традиционного новогоднего забега

Жители Ростова вышли на пробежку в качестве альтернативы традиционному новогоднему забегу. Десятки горожан вышли на улицу 1 января, чтобы заняться спортом.

За несколько дней до Нового года глава города Александр Скрябин объявил об отмене традиционного забега. Причиной стало обеспечение безопасности людей. В качестве альтернативы он предложил индивидуальные пробежки.

Горожане прислушались к совету и вышли на утреннюю пробежку, объединившись с друзьями и родственниками. Забеги прошли на Большой Садовой, возле публичной библиотеки и в других районах города. Люди были в новогодних костюмах и встретили Новый год в спортивном настроении.
Фото: Соцсети.
