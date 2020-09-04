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В Ростове еще пять человек выздоровели от коронавируса

В Ростове еще пять человек выздоровели от коронавируса
Еще пятеро ростовчан победили коронавирус. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

По состоянию на 7 сентября, в Ростовской области зафиксировали 37 случаев выздоровления за последние сутки. Из этого числа пятеро - ростовчане. Всего в регионе опасный вирус победили 15 059 заболевших.

Однако продолжают регистрировать и новые случаи заболевания. За сутки в Ростове положительный диагноз получили 62 человека. По данным Роспотребнадзора, число подтверждённых инфицированных коронавирусом в Ростовской области достигло 17 936 случаев.

Количество зараженных COVID-19 в стране перевалило за миллион человек.

Теги: коронавирус в Ростове

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