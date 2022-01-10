Стали известны подробности смертельного падения мужчины в шахту лифта в Таганроге
Стали известны подробности смертельного падения мужчины в шахту лифта в Таганроге. Происшествие случилось ночью 12 января в многоэтажке на Мариупольском шоссе.
Ночью 36-летний погибший со своими друзьями поднимались на 10-й этаж к своему другу. Внезапно лифт замер. Парни вызвали помощь, но дожидаться ее не стали - решили выбраться самостоятельно. Один из них открыл дверь лифта и сорвался в шахту примерно с 23-метровой высоты. Выжить ему не оставалось шансов.
Жильцы, ставшие свидетелями ЧП, вызвали службу спасения.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.