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Стали известны подробности смертельного падения мужчины в шахту лифта в Таганроге

Стали известны подробности смертельного падения мужчины в шахту лифта в Таганроге
Стали известны подробности смертельного падения мужчины в шахту лифта в Таганроге. Происшествие случилось ночью 12 января в многоэтажке на Мариупольском шоссе.

Ночью 36-летний погибший со своими друзьями поднимались на 10-й этаж к своему другу. Внезапно лифт замер. Парни вызвали помощь, но дожидаться ее не стали - решили выбраться самостоятельно. Один из них открыл дверь лифта и сорвался в шахту примерно с 23-метровой высоты. Выжить ему не оставалось шансов.

Жильцы, ставшие свидетелями ЧП, вызвали службу спасения.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: ГО и ЧС Таганрога.
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