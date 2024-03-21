В Ростове две девочки и мальчик застряли в лифте многоэтажки

Фото: Ростов ру

В Ростове трое школьников застряли в лифте многоэтажки. Происшествие случилось 20 марта в одном из домов на улице Заводской.Две девочки и мальчик в возрасте от 10 до 12 лет зашли в лифт и поехали вниз. Когда кабина спустилась до первого этажа, двери не открылись. Как только взрослые узнали, что дети оказались заперты в подъемнике, то сразу обратились к спасателям и лифтерам.В ГО и ЧС Ростова сообщили, что специалисты, прибыв на место, разомкнули двери лифта. Затем подоспели и лифтеры. Школьникам помогли выбраться из кабины.