В Ростове начали благоустраивать сквер Оганова
В Ростове-на-Дону стартовали работы по благоустройству сквера Оганова. Это происходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Два года назад горожане приняли участие в онлайн-голосовании и выбрали место, которое должно быть благоустроено.
-Мы соревновались и с другими районами, в том числе нашего города. Получили первое место и защитили наш проект на уровне области. В этом году мы приступили к реализации данной программы, — отметил глава Октябрьского района Ростова Бебури Месхи.- В сквере учтены все современные требования. Проведено зонирование: есть тихие зоны, зоны для активного отдыха и шумные зоны. Это позволяет каждому жителю, включая семьи с маленькими детьми, найти комфортное место для отдыха.
В сквере также предусмотрены площадки для катания на скейтбордах и самокатах для молодёжи, а также разнообразные зоны для занятий спортом и физических упражнений для людей всех возрастов. В ходе благоустройства были сохранены все существующие деревья, а также высажены новые растения: кустарники, цветы и деревья. В центре сквера оставили старое дерево, которому уже много лет. Вокруг него будет создана зона для прогулок и отдыха на природе.
Место для прогулок и отдыха расположено в жилой части района, окруженной многоквартирными домами. Новость о благоустройстве очень порадовала местных жителей.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают еще две общественные территории: сквер на улице Зорге, 9 в Советском районе и сквер на проспекте Буденновском, 2 в Ленинском районе. Также ростовчане могут выбрать новые объекты для благоустройства. Онлайн-голосование идет за пять территорий: сквер Строителей на проспекте Буденновском, сквер имени М.А. Шолохова, общественная территория в микрорайоне Платовском, общественная территория в районе проспекта Маршала Жукова, 2, и площадь «Советов» на Большой Садовой улице.
Старт голосования состоялся 21 апреля, и оно продлится до 12 июня 2025 года. Уже более 30 тысяч жителей города приняли в нём участие. Проголосовать можно на сайте https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет включена в список объектов, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».