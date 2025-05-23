В Ростове продолжается голосование за объекты благоустройства
В Ростове продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Заместитель главы администрации, курирующая вопросы ЖКХ и строительства Наталия Воейкова, встретилась с ростовчанами, чтобы обсудить планы благоустройства сквера имени Шолохова. Этот объект участвует в голосовании. В Пролетарском районе живут 130 тысяч человек, так что сквер является популярным местом для ростовчан и гостей города.
- Дизайн-проект благоустройства сквера разработан с учетом пожеланий наших жителей. Отсюда маршруты общественного транспорта расходятся во все стороны не только Ростова, но и области, что делает данное место востребованным среди жителей донского региона и гостей донской столицы для отдыха и прогулок, — рассказала Наталия Воейкова.
На участке протяженностью более чем 3,6 квадратного метра создадут современное пространство для жителей. Появится дополнительное освещение, различные арт-объекты, посвященные творчеству Михаила Шолохова.
На территории площадью свыше 3,6 квадратного метра планируется обустроить современное общественное пространство. Будут установлены дополнительное освещение, различные арт-объекты, посвященные творчеству Михаила Шолохова.
- Я часто бываю в этом сквере и хочу, чтобы он выглядел лучше. Например, нужно заменить сломанные лавочки и, возможно, добавить новые кустарники. Но самое важное — это освещение. Буду голосовать за нашу территорию, чтобы увидеть ее обновленной, — поделился местный житель.
В голосовании от Ростова участвуют пять территорий: сквер Строителей на проспекте Буденновском, 81; сквер имени М. А. Шолохова на проспекте Шолохова, 126К; общественная территория в микрорайоне Платовском; общественная территория в районе проспекта Маршала Жукова, 2; площадь Советов на улице Большой Садовой.
Отдать свой голос за один из объектов можно на федеральной платформе zaogorodsreda.gosuslugi.ru или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году благоустроят сквер на пр. Буденновском, 2 в Ленинском районе, сквер имени Оганова в Октябрьском и пешеходную зону по ул. Зорге, 9 в Советском.