Фото: Администрация Ростова

В Ростове продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».Заместитель главы администрации, курирующая вопросы ЖКХ и строительства Наталия Воейкова, встретилась с ростовчанами, чтобы обсудить планы благоустройства сквера имени Шолохова. Этот объект участвует в голосовании. В Пролетарском районе живут 130 тысяч человек, так что сквер является популярным местом для ростовчан и гостей города.- Дизайн-проект благоустройства сквера разработан с учетом пожеланий наших жителей. Отсюда маршруты общественного транспорта расходятся во все стороны не только Ростова, но и области, что делает данное место востребованным среди жителей донского региона и гостей донской столицы для отдыха и прогулок, — рассказала Наталия Воейкова.На участке протяженностью более чем 3,6 квадратного метра создадут современное пространство для жителей. Появится дополнительное освещение, различные арт-объекты, посвященные творчеству Михаила Шолохова.На территории площадью свыше 3,6 квадратного метра планируется обустроить современное общественное пространство. Будут установлены дополнительное освещение, различные арт-объекты, посвященные творчеству Михаила Шолохова.- Я часто бываю в этом сквере и хочу, чтобы он выглядел лучше. Например, нужно заменить сломанные лавочки и, возможно, добавить новые кустарники. Но самое важное — это освещение. Буду голосовать за нашу территорию, чтобы увидеть ее обновленной, — поделился местный житель.В голосовании от Ростова участвуют пять территорий: сквер Строителей на проспекте Буденновском, 81; сквер имени М. А. Шолохова на проспекте Шолохова, 126К; общественная территория в микрорайоне Платовском; общественная территория в районе проспекта Маршала Жукова, 2; площадь Советов на улице Большой Садовой.Отдать свой голос за один из объектов можно на федеральной платформе zaogorodsreda.gosuslugi.ru или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году благоустроят сквер на пр. Буденновском, 2 в Ленинском районе, сквер имени Оганова в Октябрьском и пешеходную зону по ул. Зорге, 9 в Советском.