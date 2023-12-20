В Ростове в Военведе упавшее дерево перегородило единственный путь к школе

Фото: СоцСети

В Ростове упавшее в Военведе дерево перегородило единственную дорогу к школе. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях 20 декабря.По словам местных жителей, растение рухнуло на улице Таганрогской, между домами № 151/1 и № 149/1. На кадрах видно, что растение перегородило путь водителям и пешеходам. Недалеко от аварийного участка находятся детсад № 192, гимназия № 46 и лицей № 27.- Единственная дорожка с асфальтом на пути в школу и садик, - добавили ростовчане.Несмотря на жалобы местных жителей, упавшее дерево не вывозят уже неделю. Вероятно, в следующий раз дети, проходя через опасный участок, могут получить травмы.Растение необходимо вывезти в ближайшее время, чтобы избежать ЧП.