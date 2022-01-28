В Ростове больше двух недель разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

В донской столице без вести пропал 61-летний Александр Бакадоров. Ростовчанина уже больше двух недель никто не видел.Rostov.ru стало известно, что мужчина пропал 21 января. Он вышел из дома, не сообщив родным о своем долгом отсутствии. Когда он не вернулся домой, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисковых отрядов. Сейчас ориентировки на мужчину публикуют в СМИ и соцсетях.На вид Александру - около 60 лет, у него рост - 170-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие темно-русые, с сединой, носит усы. В день исчезновения на нем были синяя джинсовая куртка, джинсы, ботинки, на голове была кепка.Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанина, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.