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В Ростове больше двух недель разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину

В Ростове больше двух недель разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину
В донской столице без вести пропал 61-летний Александр Бакадоров. Ростовчанина уже больше двух недель никто не видел.

Rostov.ru стало известно, что мужчина пропал 21 января. Он вышел из дома, не сообщив родным о своем долгом отсутствии. Когда он не вернулся домой, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисковых отрядов. Сейчас ориентировки на мужчину публикуют в СМИ и соцсетях.

На вид Александру - около 60 лет, у него рост - 170-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие темно-русые, с сединой, носит усы. В день исчезновения на нем были синяя джинсовая куртка, джинсы, ботинки, на голове была кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанина, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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