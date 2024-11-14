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В Ростове прооперировали аквариумную рыбку с опухолью во рту

В Ростове прооперировали аквариумную рыбку с опухолью во рту
В Ростове-на-Дону провели операцию аквариумной рыбе. Всего в нашей стране такие операции проводились лишь несколько раз, и это первый случай в донской столице.

У 16-летней рыбы обнаружили опухоль во рту. За несколько месяцев она разрослась настолько, что рыбка не могла есть самостоятельно. Ее приходилось кормить разведенной смесью через тонкую трубочку. А накануне операции пациентка начала голодать из-за трудностей с употреблением пищи.

К моменту, когда удалось найти врача для проведения операции, риск осложнений и метастазирования (образования вторичных очагов опухолевого роста) был высок.

Операция прошла в ветеринарной клинике доктора Кротова. Для проведения процедуры ее поместили в специальный бассейн. Опухоль была удалена с помощью биполярного коагулятора, после чего было проведено контрольное УЗИ сердца и брюшной полости. По завершении всех манипуляций рыбку отпустили домой.

Несмотря на преклонный возраст пациентки, операция прошла без каких-либо осложнений.

Следует отметить, что хирургическое вмешательство у рыб — явление довольно редкое. В научной литературе описано всего несколько подобных случаев.
Фото: клиника доктора Кротова
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