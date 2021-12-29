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В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний парень

В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний парень
В Ростове разыскивают без вести пропавшего 16-летнего парня. О местонахождении Адама Гаджимурадова нет информации почти неделю.

Известно, что подросток живет в доме №6/10 по улице Висаитова. Днем 6 января он вышел из дома. Когда парень не вернулся домой ни вечером, ни на следующий день, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также разместили ориентировки на парня в соцсетях.

На вид ему около 18 лет, его рост - около 170 сантиметров, у левого глаза есть шрам. В день исчезновения Адам Гаджимурадов был одет в черную куртку, шапку, светло-серые кроссовки и темно-синие джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 249-10-50, 8-928-155-66-76, 8-988-541-27-95 или 102.
Фото: suvorovskiy_zhk
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