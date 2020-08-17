В Ростове под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 2 235 человек

Под медицинским наблюдением в Ростове-на-Дону находятся 2 235 человек с подозрением на наличие COVID-19. О данных на 19 августа сообщили в городской администрации.За последние сутки из-под обследования медиков вышли 38 человек. Всех находящихся под наблюдением проверяют на коронавирус. До этого они контактировали с инфицированными.Всего в Ростове-на-Дону положительные результаты тестов на COVID-19 получили 5 973 человека. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 55 жителей. Жертвами опасного вируса стали 110 пациентов.