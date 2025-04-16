В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня
В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня. О местонахождении Артёма Коробова неизвестно около суток.
Артём ушёл из дома в неизвестном направлении 15 апреля. Молодой человек перестал отвечать на звонки близких и не вернулся поздно ночью. Родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении человека. Позже подключились волонтёры.
Рост Артёма составляет 175 сантиметров, у него нормальное телосложение. Волосы у него светло-русые, а глаза голубые.
В тот день он был одет в чёрную кофту, чёрную футболку и белые кроссовки.
Если у вас есть информация о местонахождении Артёма Коробова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.