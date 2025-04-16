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В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня

В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня
В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня. О местонахождении Артёма Коробова неизвестно около суток.

Артём ушёл из дома в неизвестном направлении 15 апреля. Молодой человек перестал отвечать на звонки близких и не вернулся поздно ночью. Родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении человека. Позже подключились волонтёры.

Рост Артёма составляет 175 сантиметров, у него нормальное телосложение. Волосы у него светло-русые, а глаза голубые.

В тот день он был одет в чёрную кофту, чёрную футболку и белые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Артёма Коробова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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