Фото: Лиза Алерт

В Ростове близкие разыскивают 25-летнего парня. О местонахождении Артёма Коробова неизвестно около суток.Артём ушёл из дома в неизвестном направлении 15 апреля. Молодой человек перестал отвечать на звонки близких и не вернулся поздно ночью. Родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении человека. Позже подключились волонтёры.Рост Артёма составляет 175 сантиметров, у него нормальное телосложение. Волосы у него светло-русые, а глаза голубые.В тот день он был одет в чёрную кофту, чёрную футболку и белые кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Артёма Коробова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.