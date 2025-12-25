Бывший больничный комплекс СКЖД в Каменске-Шахтинском продают за 12,8 млн рублей

Фото: Соцсети

Северо-Кавказская железная дорога объявила о проведении аукциона по продаже комплекса зданий бывшего больничного городка в городе Каменске-Шахтинском (Ростовская область). Информация об этом размещена на сайте компании. Начальная цена лота составляет 12,8 миллиона рублей.На торги выставлен госпиталь с дополнительными постройками, расположенный в микрорайоне Лиховском на участке площадью почти 40 000 квадратных метров. Изначально больница была рассчитана на 300 мест, но уже в 1984 году была расширена и включала родильное, детское, терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения.На территории также располагалась собственная поликлиника с лабораторией, кабинетами флюорографии и рентгена. Для обеспечения полноценной работы были построены пищеблок, прачечная, овощехранилище и даже вертолетная площадка.Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 февраля 2026 года. Итоги торгов будут подведены 3 марта 2026 года.