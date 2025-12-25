Госавтоинспекция опубликовала первые кадры пожара в Новошахтинске после атаки БПЛА

Фото: Госавтоинспекция РО

После атаки беспилотника в Новошахтинске, Госавтоинспекция Ростовской области опубликовала первые фотографии с места событий. На снимках видно, как густое облако черного дыма заполнило небо над городом.Около 13:00 25 декабря местные жители услышали серию хлопков, после чего вспыхнул пожар. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что причиной стал взрыв, вызванный воздушной атакой.-В результате воздушной атаки на Новошахтинск произошли взрывы и вспыхнул пожар, - заявил Слюсарь.На данный момент службы экстренного реагирования работают на месте, пытаясь справиться с огнем. К сожалению, в ходе тушения пострадал сотрудник МЧС, который был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.