Госавтоинспекция опубликовала первые кадры пожара в Новошахтинске после атаки БПЛА

После атаки беспилотника в Новошахтинске, Госавтоинспекция Ростовской области опубликовала первые фотографии с места событий. На снимках видно, как густое облако черного дыма заполнило небо над городом.

Около 13:00 25 декабря местные жители услышали серию хлопков, после чего вспыхнул пожар. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что причиной стал взрыв, вызванный воздушной атакой.

-В результате воздушной атаки на Новошахтинск произошли взрывы и вспыхнул пожар, - заявил Слюсарь.

На данный момент службы экстренного реагирования работают на месте, пытаясь справиться с огнем. К сожалению, в ходе тушения пострадал сотрудник МЧС, который был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
