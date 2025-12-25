Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал взрывы и пожар на территории Новошахтинска

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал взрывы и пожар на территории Новошахтинска
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал взрывы и пожар на территории Новошахтинска днем 25 декабря. Как уточнил глава региона, среди населения никто не пострадал.

По словам очевидцев, взрывы были такой силы, что в домах дрожали окна. Вскоре после этого в городе был замечен дым. За несколько минут до происшествия в Ростовской области была объявлена ракетная опасность.

- В результате воздушной атаки на Новошахтинск произошли взрывы и вспыхнул пожар, — уточнил Юрий Слюсарь.

В настоящее время на месте происшествия работают службы экстренного реагирования, занимающиеся ликвидацией возгорания. Губернатор также напомнил о запрете на съемку и распространение фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями атак беспилотных летательных аппаратов.

- Просим не снимать и не выкладывать фото- и видеоматериалы с места происшествия, — обратился Юрий Слюсарь к жителям региона.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.