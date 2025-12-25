Сумма просрочек по ипотеке в Ростовской области выросла практически на 80%

Фото: Rostov.ru

Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки в Ростовской области за десять месяцев 2025 года вырос почти на 80%. По данным коллекторского агентства «Долговой Консультант», к началу ноября сумма неплатежей достигла 458 миллионов рублей, увеличившись с начала года на 202 миллиона. Донской регион вошел в топ-10 антирейтинга регионов с наихудшей динамикой.Рекордный рост долгов связывают с бумом ипотечного кредитования в 2023-2024 годах. Заемщики торопились оформить кредиты перед отменой всеобщей льготной ипотеки. При этом не все оценили свою реальную способность справиться с такой долговой нагрузкой.Сегодня растут налоги и средняя стоимость продуктовой корзины, финансовое положение заемщиков только ухудшается. Соответственно, растут и просрочки по выплатам.При этом с 1 февраля 2026 года ужесточаются условия семейной ипотеки: семья сможет получить лишь один льготный кредит вместо двух. Это только увеличивает тревогу людей, которые не знают точно, смогут ли взять ипотечное жилье в будущем, если сейчас не поторопятся с договором, не имея для него реальных возможностей.