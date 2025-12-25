Новости
Ограничения движения ввели на трассе А-270 из-за пожара в Новошахтинске

В связи с крупным пожаром, вызванным воздушной атакой в Новошахтинске, движение на федеральной автодороге А-270 в Ростовской области было ограничено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В частности, ограничено движение на участке трассы с 878 километра (поворот на хутор Черников) до 886 километра (Северный обход). Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать объездной маршрут через город Гуково.

Напомним, днем 25 декабря Новошахтинске произошли взрывы, за которыми последовал крупный пожар. По информации региональных властей, причиной стала воздушная атака. На месте происшествия продолжают работать службы экстренного реагирования, ликвидируя последствия возгорания
Фото: Госавтоинспекция РО
