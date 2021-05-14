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В Ростове без вести пропала 25-летняя девушка

В Ростове без вести пропала 25-летняя девушка
В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшую 25-летнюю девушку. Местонахождение Галины Хлобыстиной неизвестно полмесяца.

Последний раз ростовчанку видели 2 мая. Тогда девушка ушла из дома в Кировском районе. С тех пор она обратно не вернулась.

Розыском Галины занимается полиция. Девушке - около 23-25 лет на вид. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы. Рост пропавшей составляет порядка 165-170 сантиметров. Из особых примет - тату в виде компаса на затылочной части головы.

Если вам известно что-либо о местонахождении Галины Хлобыстиной, сообщите по номерам: 8 (863) 249-23-66 или 8 (863) 249-22-24.

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