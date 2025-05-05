В Ростове без вести пропал пожилой мужчина

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове пропал 85-летний мужчина. Николай Бурминский исчез 5 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.Пенсионер покинул свой дом и не вернулся. Когда он перестал выходить на связь, его близкие забили тревогу и обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры.Рост Николая Бурминского составляет 160 см, он среднего телосложения. У него седые волосы и голубые глаза.Во что был одет пенсионер, неизвестно.Если у вас есть информация о местонахождении пожилого мужчины, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.