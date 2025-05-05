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Дорожные работы стали причиной пробки на М-4 в Ростовской области

Дорожные работы стали причиной пробки на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в сторону Москвы. Движение было затруднено 5 мая под Новочеркасском.

По данным на 15:50, затор сковал семикилометровый участок от поселка Новоперсиановка до хутора Сосул.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
Фото: Онлайн.Карты
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