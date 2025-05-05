В Батайске открыли бюсты трех легендарных летчиков Великой Отечественной войны

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В Батайске 5 мая состоялось торжественное открытие бюстов трех легендарных летчиков-истребителей Великой отечественной войны - выпускников Батайской военной школы авиаторов имени Анатолия Серова.Николай Скоморохов, Виталий Попков и Нельсон Степанян - дважды удостаивались самого высокого звания героев СССР. Память о них в преддверии 80-летия Великой Победы была увековечена по инициативе Нахичеванской-на-Дону армянской общины, которая проводит масштабную мемориальную акцию по установке памятников выдающимся героям войны.В церемонии открытия приняли участие: председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюн Сурмалян, Генеральный консул республики Армения Левон Минасян, командование Южного военного округа.- Вторая мировая война принесла беду во все семьи. Когда наши деды воевали, никто не думал, кто какой национальности. Когда наши предки погибали, все боролись и воевали за сохранение одной Родины. История у нас общая, победы у нас общие - мы должны сохранить историческую память. Наши дети должны знать правду, своих героев и тех, кто проливал кровь за то, чтобы мы с вами здесь сегодня жили, - отметил Арутюн Сурмалян. - Мы как представители армянского народа узнали, что Нельсон Степанян дважды Герой Советского союза учился в Батайской авиационной школе и правлением приняли решение открыть бюст великому герою. Но когда начали изучать историю школы, увидели, что трое дважды героев СССР - это выпускники Батайской авиационной школы. Было принято решение всем дважды героям СССР устанавливать бюст.Выпускники Батайской военной школы авиаторов им. А. Серова пополнили ряды военно-воздушных сил СССР. Многие пожертвовали своей жизнью в борьбе за освобождение родины. Одним из выпускников школы стал человек-легенда Александр Маресьев.Маршал авиации Николай Скоморохов совершил 605 боевых вылетов, провел 143 воздушных боя, лично сбил 46 фашистских самолетов и еще 8 - в группе. Уникальный летчик-снайпер, разработавший собственную тактику ведения боя. В одном из вылетов за 10 секунд сбил два вражеских истребителя. После войны занимал высшие должности в ВВС СССР, стал автором нескольких книг по тактике воздушного боя.Генерал-полковник Виталий Попков совершил 475 боевых вылетов и сбил 41 самолет противника. Его эскадрилья носила название «Поющая» - летчики брали в полеты музыкальные инструменты. В послевоенные годы он занимался подготовкой космонавтов, в том числе Юрия Гагарина. 22 июня 2005 года, уже передвигаясь на костылях, Виталий Попков совершил свой последний полёт на спортивном самолёте, посвятив его памяти однополчан.Полковник Нельсон Степанян совершил 239 боевых вылетов. Также он разработал уникальную тактику штурмовых атак, уничтожил 13 вражеских кораблей, 80 танков и 500 автомашин. За высокие показатели и большой безаварийный налёт Степанян приказом начальника ГУ ГВФ при СНК СССР генерал-майора авиации В. С. Молокова в 1940 году был награждён нагрудным знаком ГВФ «За налёт 300 000 км». За его голову немецкое командование даже объявляло награду. Он погиб 14 декабря 1944 года.