В Ростове с начала июля составили 212 протоколов о нарушении «масочного» режима во время поездок в автобусах

С начала июля в донской столице составили 212 протоколов в отношении жителей, нарушивших «масочный» режим во время поездок в автобусах. Об этом сообщили в городской администрации.По данным на 4 августа, только за последние 24 часа сотрудники административной инспекции провели проверку в более чем 65 единицах общественного транспорта. По итогу были выявлены 10 граждан, не соблюдающих режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты.При этом с начала июля было составлено уже 212 таких протоколов при проведении рейдов в более чем 1 500 автобусах. Шесть из них оказались перевозчиками, которым теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения их могут лишить работы. Пассажиров также могут привлечь к выплатам или обойтись предупреждением.