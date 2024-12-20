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В Ростове аварийное дерево повисло над проводами

В Ростове аварийное дерево повисло над проводами
В Ростове дерево повисло над проводами на переулке Халтуринский. Об этом местные жители сообщили на сайте «Благоустройство города» 20 декабря.

Как описали в жалобе, дерево очень старое. После урагана столб наклонился над проводами и парковкой. Вероятно, растение не выдержит очередной непогоды в городе. Сухое растение повисло в районе дома №46.

- В районной администрации ранее указали срок завершения работ на 4 квартал 2024 года, но никаких работ произведено не было, — пишет житель Ростова в жалобе.

Обращение прошло модерацию на сайте и находится в работе.
Фото: Благоустройство города
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