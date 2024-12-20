Медиков мобилизовали из-за режима повышенной готовности в Ростове

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Медработников мобилизовали из-за режима повышенной готовности в Ростове. Его ввели 20 декабря на фоне воздушной опасности.По информации издания, врачам скорой помощи дали команду держать рации включенными и быть готовыми реагировать на внештатные ситуации. Сотрудников, которые сейчас находятся на выходном, попросили быть на связи. Их могут вызвать для усиления бригад, если этого потребует ситуация.Напомним, что режима повышенной готовности будет действовать до 10:00 субботы, 21 декабря