Баскетболистка из Ростова Катерина Кейру родила от звезды «Универа» дочь

Фото: Соцсети.

Баскетболистка из Ростова Катерина Кейру стала мамой во второй раз— она родила дочь актеру Алексею Гаврилову. Счастливое событие произошло 19 декабря.Малышку назвали Элайей. Алексей был рядом с Катериной во время родов, поддерживая её в сложные моменты и первым увидел дочь.Актер выразил благодарность супруге за долгожданное пополнение и пообещал сделать все возможное, чтобы ее послеродовой период прошел легко и комфортно.Он отметил, что рождение девочки имеет для него особое значение, так как у него уже есть сыновья от предыдущей брака, а у Катерины от первого мужа тоже есть сын. Таким образом, появление девочки стало настоящим подарком для их семьи.Ранее Катерина Кейру была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым. Их история начиналась как сказка, однако вскоре выяснилось, что отношения были далеки от идеала, и Катерина испытывала много страданий.Во время беременности начались скандалы. Катерина узнала, что муж переписал все имущество на свою мать. После разводов, Катерина основала фонд «Женщина вправе сказать», помогающий мамам в трудных ситуациях.Позже она встретила Алексея Гаврилова, который тоже имел опыт в предыдущих отношениях. Они поженились 7 июня 2024 года, и к моменту свадьбы Катерина была уже на третьем месяце беременности.