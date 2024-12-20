Огромные пробки сковали Ростова 20 декабря

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Заторы длиной около трех километров образовались в Ростове 20 декабря. Информация об аварии на проспекте М. Нагибина уточняется.Пробки длиной более трех километров растянулись на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой и Красноармейской. Машины двигаются со скоростью не более пяти километров в час на проспекте Соколова, улицах Текучева, Мечникова, проспектах Чехова и Кировском, улицах Максима Горького, Малюгиной и проспекте Сиверса.В Октябрьском районе машины практически не двигаются по улице Вавилова, Немировича-Данченко, Оганова. Движение в сторону микрорайона Суворовского полностью парализовано.На Западном водители не смогут проехать по Всесоюзной и Малиновского, там автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.Водителей просят запастись терпением и попробовать себя чем-то занять. Тем, кто еще не попал в «дорожную ловушку», рекомендуют искать альтернативные маршруты.