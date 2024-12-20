Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Огромные пробки сковали Ростова 20 декабря

Огромные пробки сковали Ростова 20 декабря
Заторы длиной около трех километров образовались в Ростове 20 декабря. Информация об аварии на проспекте М. Нагибина уточняется.

Пробки длиной более трех километров растянулись на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой и Красноармейской. Машины двигаются со скоростью не более пяти километров в час на проспекте Соколова, улицах Текучева, Мечникова, проспектах Чехова и Кировском, улицах Максима Горького, Малюгиной и проспекте Сиверса.

В Октябрьском районе машины практически не двигаются по улице Вавилова, Немировича-Данченко, Оганова. Движение в сторону микрорайона Суворовского полностью парализовано.

На Западном водители не смогут проехать по Всесоюзной и Малиновского, там автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.

Водителей просят запастись терпением и попробовать себя чем-то занять. Тем, кто еще не попал в «дорожную ловушку», рекомендуют искать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс. карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.