Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Автомобилист сбил 11-летнюю девочку в Ростове

Автомобилист сбил 11-летнюю девочку в Ростове
В Ростове водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Информацию о ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 20 декабря 50-летний мужчина ехал за рулем «Дэу Нексия». В районе дома № 5 около 13:40 на улице Мичуринская 11-летний ребенок начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Водитель легковушки не заметил пешехода и не успел остановиться. В результате случилось ДТП. Девочка оказалась под колесами авто. 

По данным Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.