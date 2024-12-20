Автомобилист сбил 11-летнюю девочку в Ростове

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В Ростове водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Информацию о ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.По предварительным данным, 20 декабря 50-летний мужчина ехал за рулем «Дэу Нексия». В районе дома № 5 около 13:40 на улице Мичуринская 11-летний ребенок начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Водитель легковушки не заметил пешехода и не успел остановиться. В результате случилось ДТП. Девочка оказалась под колесами авто.По данным Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был госпитализирован.