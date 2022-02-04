В Ростове арестовали водителя КамАЗа, насмерть сбившего 6-летнего мальчика
Ленинский районный суд Ростова арестовал водителя КамАЗа, сбившего насмерть мальчика в Александровке. Рамиль Б. пробудет под стражей два месяца - до 2 апреля, сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов. Мужчина проходит фигурантом по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Смертельное ДТП случилось около 17 часов 2 февраля. В тот роковой вечер за рулем КамАЗа был 34-летний Рамиль Б. Мужчина ехал по проспекту 40 лет Победы. В районе дома № 35 он не справился с управлением. Большегруз свернул на разделяющий полосы газон. В это время проезжую часть переходила женщина с двумя племянниками. Мгновенно 6-летний мальчик оказался под колесами грузовика. Ребенок скончался от травм на месте ДТП до приезда медиков. Тетя с 12-летней девочкой чудом успели отскочить от транспорта.
В отношении Рамиля возбудили уголовное дело. А прокуратура Ростовской области после смертельного ЧП начала проверку.
Водитель КамАЗа зарегистрирован в Аксайском районе как индивидуальный предприниматель. Он занимается арендой и управлением собственным и арендованным нежилым имуществом, а также техническим обслуживанием и ремонтом автотранспорта.