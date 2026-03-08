Новости
Ростовчан ждут массовые отключения света на короткой рабочей неделе после праздников

В период с 10 по 15 марта жители Ростова-на-Дону и соседних районов столкнутся с плановыми отключениями электроэнергии в рамках работ на электросетях, проводимых АО «Донэнерго». Наибольшая часть отключений ожидается в начале рабочей недели.

10 марта (вторник):

- 8:00–17:00 — без электроснабжения останутся улица Комсомольская (дома № 26–80, 1–67) и дома на 29-й, 31-й, 33-й, 35-й, 37-й, 39-й и 45-й Линиях.

- 9:00–16:00 — Лермонтовская (58а, 87/66, 89, 89а), Соборная (62, 66а) и Ленина (97–99а).

- 9:00–17:00 обесточат Геранеевую, Обаятельную, а также переулки Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый и Рябиновый.

В этот же день отключения коснутся улиц 26 Июня, Волжской, Камской, Щербакова, Арефьева, Новостроевской, Книжной и Конного переулка.

11 марта (среда):

- 9:00–16:00 — Магнитогорская (дома 9/1, 9а, 7), Заводская (20а, 20б), Урицкого (58–78).

- 9:00–17:00 — Ларина, Герасименко, Погодина, а также 1-я, 3-я и 5-я Линии.

- 13:00–17:00 — отключения на Ботаническом спуске, Лесопарковой и Родниковой.

Дополнительно: с 10 по 13 марта включительно с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома по улице 26 Июня (дома № 107–127) и переулки Брянский, Сочинский и Туапсинский.

Городские службы просят жителей спокойно отнестись к временным ремонтным работам и заранее планировать дни с учетом возможных перебоев электроснабжения. Эти работы необходимы для поддержания и повышения надёжности подачи электроэнергии.
Фото: Дондей
