В Россию вернется ростовчанка отбывающая наказание во Вьетнаме

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Около десяти лет назад простая девушка из Ростова путешествовала по миру. Она работала в различных иностранных организациях и не могла даже представить, что окажется за решеткой. Но так решила ее судьба, а причиной стала любовь.Во время путешествия в Таиланд Мария познакомилась с Чибом Эзе, парнем из Нигерии. Вскоре она решила отвезти его в Россию, на свою родину. Пара решила лететь отдельно. Во время пересадки в аэропорту Вьетнама Мария привлекла внимание правоохранительных органов. Её повели на досмотр. Во время проверки во внутреннем кармане её чемодана нашли пакеты с наркотиками весом три килограмма.Марию Дапирку арестовали. Начался настоящий кошмар. Она утверждала, что ничего не знала о содержимом своего чемодана. По её словам, её подставил и бросил любимый мужчина. К слову, после этого он пропал.За совершённое преступление по законам Вьетнама девушке грозила смертная казнь. Однако суд счел возможным смягчить наказание и приговорил ее к пожизненному лишению свободы.Долгое время общественники, родственники девушки и Генеральное консульство России в Хошимине добивались ее экстрадиции в Россию. Переговоры продолжались несколько лет, и наконец, кажется, наметился прогресс в этом вопросе.Генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков рассказал порталу Donday.ru, что процедура передачи Марии Дапирки для отбывания наказания на территории России находится на завершающем этапе.Если ростовчанку отправят отбывать наказание в Россию, ей не придется провести в тюрьме остаток жизни. Согласно законодательству Российской Федерации женщину нельзя приговорить к пожизненному заключению — максимум 25 лет лишения свободы. После возвращения в Россию она сможет подать прошение о помиловании от имени президента и выйти на свободу.