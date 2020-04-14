В рамках проекта «Обход Аксая» на трассе М-4 «Дон» построят три новых транспортных развязки

В Ростовской области продолжается реализация проекта «Обход Аксая». Госкомпания Автодор приступила к реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» на участке 1072 – 1091 километр.Протяженность объекта составит 17,1 километр, из которых шесть километров соответствует II технической категории. Этот участок трассы относится к одному из наиболее аварийно-опасных из-за большого числа ДТП.В настоящее время генеральный подрядчик АО «Донаэродорстрой» приступил к реализации так называемых этапов № 1 и № 2.Подготовительные работы на объекте начались ещё в феврале 2020 года. Подрядчик организовал строительные площадки, места складирования инертных материалов, установил информационные знаки. В марте рабочие приступили к дорожным и мостовым работам.Сейчас дорожники возводят путепровод в районе транспортной развязки «Сальское кольцо» и временные дополнительные полосы. На реконструируемом участке движение транспорта будет организовано по четырем полосам для обеспечения максимальной пропускной способности.Напомним, проектом предусмотрена реконструкция двух участков федеральной трассы М-4 «Дон», а также строительство 35 км обхода города-спутника южной столицы.