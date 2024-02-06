В районе ТЦ «Мегамаг» в зоне частых подтоплений построят коттеджный поселок

Фото: администрация Ростова.

В Ростове на Левом берегу построят коттеджный поселок в зоне постоянных подтоплений. Дома будут расположены на площади 68 гектаров неподалеку от ТРЦ «Мегамаг». Постановление было опубликовано на сайте городской администрации.Новый поселок рассчитан на 280 жителей. Кроме частных домов появится и 21-этажный офисный центр. Строительство запланировано в границах: Шоссейная — Южный подъезд — Пойменная. Также на участке появятся парковки и гаражи на 274 места.Подрядчиком выступит ООО «ИнвестГрупп». Кроме того, эта же компания будет заниматься строительством третьей очереди «Мегамага».Стоит отметить, что адрес будущего поселка практически тот же, что и в предупреждениях по откачке воды. Каждый раз после выпадения обильных осадков спасателям приходится заниматься откачкой воды из частных домов на Шоссейной. Во время ликвидации подтоплений перекрывают многополосный подъезд к Темерницкому мосту.