В районе ТЦ «Мегамаг» в зоне частых подтоплений построят коттеджный поселок
В Ростове на Левом берегу построят коттеджный поселок в зоне постоянных подтоплений. Дома будут расположены на площади 68 гектаров неподалеку от ТРЦ «Мегамаг». Постановление было опубликовано на сайте городской администрации.
Новый поселок рассчитан на 280 жителей. Кроме частных домов появится и 21-этажный офисный центр. Строительство запланировано в границах: Шоссейная — Южный подъезд — Пойменная. Также на участке появятся парковки и гаражи на 274 места.
Подрядчиком выступит ООО «ИнвестГрупп». Кроме того, эта же компания будет заниматься строительством третьей очереди «Мегамага».
Стоит отметить, что адрес будущего поселка практически тот же, что и в предупреждениях по откачке воды. Каждый раз после выпадения обильных осадков спасателям приходится заниматься откачкой воды из частных домов на Шоссейной. Во время ликвидации подтоплений перекрывают многополосный подъезд к Темерницкому мосту.